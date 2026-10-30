SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Straumann von vor einem Jahr eingefahren

Profitabler Straumann-Einstieg?

30.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Straumann eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Straumann-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 96,92 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,032 Straumann-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,50 CHF, da sich der Wert einer Straumann-Aktie am 29.10.2026 auf 96,44 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 0,50 Prozent.

Straumann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net