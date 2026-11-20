Frühes Investment

Vor Jahren in Straumann-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Straumann-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 36,48 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Straumann-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,742 Straumann-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Straumann-Papiers auf 108,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 297,74 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 197,74 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Straumann einen Börsenwert von 17,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net