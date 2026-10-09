SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor 3 Jahren bedeutet

Performance unter der Lupe

09.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Straumann-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 09.10.2023 wurden Straumann-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 114,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Straumann-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,876 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 87,82 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,10 Prozent verringert.

Straumann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net