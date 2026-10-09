SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Straumann-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Werte in diesem Artikel
Am 09.10.2023 wurden Straumann-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 114,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Straumann-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,876 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 87,82 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 23,10 Prozent verringert.
Straumann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,52 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Straumann
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Straumann
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen