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Lohnende Straumann-Investition?

SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Straumann-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Straumann Holding AG
115.00 EUR 2.00 EUR 1.77 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die Straumann-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 111,00 CHF. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 9,009 Straumann-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 105,85 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 953,60 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 4,64 Prozent.

Zuletzt verbuchte Straumann einen Börsenwert von 17,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Straumann Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
27.02.13 Straumann verkaufen Commerzbank AG
21.02.13 Straumann halten Vontobel Research
18.02.13 Straumann halten Vontobel Research
04.01.13 Straumann halten Vontobel Research
10.12.12 Straumann kaufen Die Actien-Börse

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