SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor 3 Jahren bedeutet

Lohnende Straumann-Investition?

06.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Straumann-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Straumann-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 111,00 CHF. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 9,009 Straumann-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 105,85 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 953,60 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 4,64 Prozent.

Zuletzt verbuchte Straumann einen Börsenwert von 17,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net