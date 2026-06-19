SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Thurgauer Kantonalbank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Thurgauer Kantonalbank-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Thurgauer Kantonalbank-Papier letztlich bei 105,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,948 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 183,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,46 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 173,46 CHF, was einer positiven Performance von 73,46 Prozent entspricht.
Thurgauer Kantonalbank wurde am Markt mit 730,32 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Thurgauer Kantonalbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Thurgauer Kantonalbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent