SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Lukratives Thurgauer Kantonalbank-Investment?

Bei einem frühen Thurgauer Kantonalbank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Thurgauer Kantonalbank-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Thurgauer Kantonalbank-Papier letztlich bei 105,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,948 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 183,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,46 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 173,46 CHF, was einer positiven Performance von 73,46 Prozent entspricht.

Thurgauer Kantonalbank wurde am Markt mit 730,32 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net