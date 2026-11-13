SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Thurgauer Kantonalbank-Investment

13.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Thurgauer Kantonalbank-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 107,00 CHF. Bei einem Thurgauer Kantonalbank-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 93,458 Thurgauer Kantonalbank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16.308,41 CHF, da sich der Wert einer Thurgauer Kantonalbank-Aktie am 12.11.2026 auf 174,50 CHF belief. Damit wäre die Investition 63,08 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Thurgauer Kantonalbank einen Börsenwert von 701,06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net