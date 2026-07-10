SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 3 Jahren verdient

Thurgauer Kantonalbank-Anlage

17.07.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Thurgauer Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 121,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Thurgauer Kantonalbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,823 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Thurgauer Kantonalbank-Aktie auf 180,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148,56 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48,56 Prozent erhöht.

Alle Thurgauer Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 722,98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net