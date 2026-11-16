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SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel hätten Anleger an einem V-Zug-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen V-Zug-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
V-Zug
45.00 EUR 0.05 EUR 0.11 %
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Heute vor 1 Jahr wurde das V-Zug-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der V-Zug-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 40,70 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die V-Zug-Aktie investiert, befänden sich nun 245,700 V-Zug-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 42,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10.343,98 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 3,44 Prozent gleich.

Die V-Zug-Aktie wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines V-Zug-Papiers auf 72,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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