Lohnendes VAT-Investment?

Bei einem frühen VAT-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 23.11.2023 wurden VAT-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 375,20 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1.000 CHF in die VAT-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,665 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des VAT-Papiers auf 493,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.315,83 CHF wert. Mit einer Performance von +31,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von VAT bezifferte sich zuletzt auf 14,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net