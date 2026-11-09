SPI-Titel VAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in VAT von vor 10 Jahren abgeworfen

Frühes Investment

09.11.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VAT-Aktie gebracht.

VAT-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 79,65 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 CHF in die VAT-Aktie investierten, hätten nun 125,549 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 64.858,76 CHF, da sich der Wert eines VAT-Papiers am 06.11.2026 auf 516,60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 548,59 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für VAT eine Börsenbewertung in Höhe von 15,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net