SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Vaudoise Versicherungen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Die Vaudoise Versicherungen-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vaudoise Versicherungen-Anteile bei 417,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,240 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 742,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 177,94 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 77,94 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Vaudoise Versicherungen bezifferte sich zuletzt auf 2,17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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