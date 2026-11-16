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Vaudoise Versicherungen-Investition

SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Vaudoise Versicherungen-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vaudoise Versicherungen
820.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Heute vor 5 Jahren wurden Vaudoise Versicherungen-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Vaudoise Versicherungen-Papier bei 449,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,227 Vaudoise Versicherungen-Aktien im Depot. Die gehaltenen Vaudoise Versicherungen-Aktien wären am 13.11.2026 1.701,56 CHF wert, da der Schlussstand 764,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 70,16 Prozent vermehrt.

Der Vaudoise Versicherungen-Wert an der Börse wurde auf 2,23 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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