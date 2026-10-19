SPI-Titel Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Vaudoise Versicherungen eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurde die Vaudoise Versicherungen-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Vaudoise Versicherungen-Aktie an diesem Tag 450,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,222 Vaudoise Versicherungen-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 738,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 164,00 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 64,00 Prozent.
Zuletzt verbuchte Vaudoise Versicherungen einen Börsenwert von 2,15 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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