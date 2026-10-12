SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vetropack A von vor einem Jahr gekostet

Vetropack A-Performance im Blick

12.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Vetropack A-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vetropack A-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 23,20 CHF. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 43,103 Vetropack A-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 787,93 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Anteils am 09.10.2026 auf 18,28 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,21 Prozent.

Alle Vetropack A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 362,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net