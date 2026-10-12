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Vetropack A-Performance im Blick

SPI-Titel Vetropack A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vetropack A von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Vetropack A-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vetropack Holding AG Act nom -A-
19.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Vetropack A-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 23,20 CHF. Bei einem 1.000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 43,103 Vetropack A-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 787,93 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Anteils am 09.10.2026 auf 18,28 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,21 Prozent.

Alle Vetropack A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 362,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Vetropack A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vetropack A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
30.08.12 Vetropack hold Vontobel Research
29.08.12 Vetropack hold Vontobel Research
22.06.12 Vetropack hold Vontobel Research
06.12.11 Vetropack hold Vontobel Research
30.11.11 Vetropack hold Vontobel Research

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