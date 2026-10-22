SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Villars SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Villars SA-Anlage unter der Lupe

22.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Villars SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Villars SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Villars SA-Papier bei 522,50 CHF. Bei einem Villars SA-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,914 Villars SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.129,19 CHF, da sich der Wert einer Villars SA-Aktie am 21.10.2026 auf 590,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,92 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Villars SA einen Börsenwert von 62,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net