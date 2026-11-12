SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Villars SA von vor 5 Jahren gekostet

Rentabler Villars SA-Einstieg?

12.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Villars SA-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Villars SA-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Villars SA-Papier an diesem Tag bei 750,00 CHF. Bei einem Villars SA-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,333 Villars SA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 580,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 773,33 CHF wert. Damit wäre die Investition 22,67 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Villars SA bezifferte sich zuletzt auf 61,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net