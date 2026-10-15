SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Villars SA-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Villars SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Das Villars SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Villars SA-Anteile an diesem Tag bei 760,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,132 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 580,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,32 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,68 Prozent abgenommen.
Villars SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 60,51 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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