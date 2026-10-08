SPI-Titel Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Villars SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Villars SA-Performance

08.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Villars SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Die Villars SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Villars SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 695,00 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Villars SA-Aktie investiert, befänden sich nun 14,388 Villars SA-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 580,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 8.345,32 CHF wert. Die Abnahme von 10.000 CHF zu 8.345,32 CHF entspricht einer negativen Performance von 16,55 Prozent.

Villars SA war somit zuletzt am Markt 60,54 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net