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VP Bank-Investment im Blick

SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VP Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen VP Bank-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VP Bank
103.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde das VP Bank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen VP Bank-Anteile an diesem Tag bei 82,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,217 VP Bank-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 115,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 95,10 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 15,69 Prozent gleich.

Der Börsenwert von VP Bank belief sich jüngst auf 596,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.08.12 Verwaltungs- und Privat-Bank neutral Sarasin Research
06.08.12 Verwaltungs- und Privat-Bank neutral Sarasin Research
01.07.11 Verwaltungs- und Privat-Bank reduce Vontobel Research
16.03.05 VP Bank: Neutral Helvea

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