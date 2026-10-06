SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in VP Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Frühe Anlage

06.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in VP Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das VP Bank-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das VP Bank-Papier an diesem Tag bei 80,80 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,376 VP Bank-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.138,61 CHF, da sich der Wert einer VP Bank-Aktie am 05.10.2026 auf 92,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,86 Prozent zugenommen.

VP Bank wurde am Markt mit 583,22 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net