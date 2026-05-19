SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VP Bank von vor 3 Jahren eingebracht

Profitable VP Bank-Investition?

Bei einem frühen VP Bank-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 26.05.2023 wurden VP Bank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das VP Bank-Papier an diesem Tag bei 89,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,114 VP Bank-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 94,99 CHF, da sich der Wert einer VP Bank-Aktie am 22.05.2026 auf 85,30 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,01 Prozent verringert.

VP Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 533,08 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net