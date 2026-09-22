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SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in VP Bank von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen VP Bank-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VP Bank
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VP Bank-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die VP Bank-Aktie bei 96,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die VP Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 104,167 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des VP Bank-Papiers auf 94,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.833,33 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,67 Prozent eingebüßt.

Am Markt war VP Bank jüngst 594,92 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.08.12 Verwaltungs- und Privat-Bank neutral Sarasin Research
06.08.12 Verwaltungs- und Privat-Bank neutral Sarasin Research
01.07.11 Verwaltungs- und Privat-Bank reduce Vontobel Research
16.03.05 VP Bank: Neutral Helvea

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