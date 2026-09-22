SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in VP Bank von vor 5 Jahren bedeutet

Lohnende VP Bank-Anlage?

22.09.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen VP Bank-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

VP Bank -Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die VP Bank-Aktie bei 96,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die VP Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 104,167 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des VP Bank-Papiers auf 94,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.833,33 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,67 Prozent eingebüßt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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