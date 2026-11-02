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VZ-Anlage im Blick

SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen VZ-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VZ Holding AG
184.00 EUR 1.00 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das VZ-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 92,20 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in VZ-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108,460 VZ-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18.329,72 CHF, da sich der Wert eines VZ-Anteils am 30.10.2026 auf 169,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 83,30 Prozent gestiegen.

Am Markt war VZ jüngst 6,65 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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