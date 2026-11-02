SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 5 Jahren eingefahren

VZ-Anlage im Blick

02.11.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen VZ-Investment verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurde das VZ -Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 92,20 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in VZ-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108,460 VZ-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18.329,72 CHF, da sich der Wert eines VZ-Anteils am 30.10.2026 auf 169,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 83,30 Prozent gestiegen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf VZ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VZ

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung