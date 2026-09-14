SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VZ von vor 10 Jahren abgeworfen

VZ-Investmentbeispiel

14.09.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in VZ eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden VZ-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 55,15 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 CHF in die VZ-Aktie investierten, hätten nun 18,132 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen VZ-Aktien wären am 11.09.2026 3.017,23 CHF wert, da der Schlussstand 166,40 CHF betrug. Mit einer Performance von +201,72 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der VZ-Wert an der Börse wurde auf 6,55 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net