SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren

Frühe Investition

Wer vor Jahren in Walliser Kantonalbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Walliser Kantonalbank-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 110,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das Walliser Kantonalbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,050 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.06.2026 auf 158,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.434,39 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 43,44 Prozent.

Walliser Kantonalbank wurde am Markt mit 2,48 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net