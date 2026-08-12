DAX 26.140 +0,0%ESt50 6.478 +0,2%MSCI World 4.971 -0,7%Top 10 Crypto 8,28 -0,2%Nas 26.290 -1,3%Bitcoin 55.355 -1,0%Euro 1,1599 +0,2%Öl 91,4 +0,4%Gold 4.361 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Walliser Kantonalbank-Investition im Blick

SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walliser Kantonalbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walliser Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walliser Kantonalbank
163.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Walliser Kantonalbank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Walliser Kantonalbank-Aktie bei 127,00 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78,740 Walliser Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Walliser Kantonalbank-Papiers auf 157,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.362,20 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 23,62 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Walliser Kantonalbank belief sich zuletzt auf 2,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Walliser Kantonalbank Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Walliser Kantonalbank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walliser Kantonalbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.