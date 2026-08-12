SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walliser Kantonalbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Walliser Kantonalbank-Investition im Blick

19.08.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walliser Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Walliser Kantonalbank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Walliser Kantonalbank-Aktie bei 127,00 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78,740 Walliser Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Walliser Kantonalbank-Papiers auf 157,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.362,20 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 23,62 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Walliser Kantonalbank belief sich zuletzt auf 2,45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net