Langfristige Anlage

Vor Jahren in Walliser Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Walliser Kantonalbank-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Walliser Kantonalbank-Papier bei 108,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,922 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 162,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 149,77 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 49,77 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Walliser Kantonalbank belief sich jüngst auf 2,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net