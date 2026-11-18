SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walliser Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Walliser Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Walliser Kantonalbank-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Walliser Kantonalbank-Papier bei 108,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,922 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 162,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 149,77 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 49,77 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Walliser Kantonalbank belief sich jüngst auf 2,57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Walliser Kantonalbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walliser Kantonalbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen