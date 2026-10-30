SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Xlife Sciences-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Frühe Investition

30.10.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Xlife Sciences-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Xlife Sciences-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 20,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 500,000 Xlife Sciences-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (8,82 CHF), wäre das Investment nun 4.410,00 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 55,90 Prozent.

Der Xlife Sciences-Wert an der Börse wurde auf 50,85 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net