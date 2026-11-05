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Lukrativer Ypsomed-Einstieg?

SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Ypsomed-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ypsomed AG
435.00 EUR 10.00 EUR 2.35 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Ypsomed-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Ypsomed-Aktie an diesem Tag bei 309,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 10.000 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hat, hat nun 32,310 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 12.982,23 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 401,80 CHF belief. Aus 10.000 CHF wurden somit 12.982,23 CHF, was einer positiven Performance von 29,82 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Ypsomed belief sich zuletzt auf 4,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
30.11.12 Ypsomed hold Vontobel Research
02.11.12 Ypsomed hold Vontobel Research
01.11.12 Ypsomed hold Vontobel Research
06.06.12 Ypsomed hold Vontobel Research
24.05.12 Ypsomed hold Vontobel Research

Information

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