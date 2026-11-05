SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Ypsomed-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurde die Ypsomed-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Ypsomed-Aktie an diesem Tag bei 309,50 CHF. Wer vor 1 Jahr 10.000 CHF in die Ypsomed-Aktie investiert hat, hat nun 32,310 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 12.982,23 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 401,80 CHF belief. Aus 10.000 CHF wurden somit 12.982,23 CHF, was einer positiven Performance von 29,82 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Ypsomed belief sich zuletzt auf 4,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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