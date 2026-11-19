SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Ypsomed-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Die Ypsomed-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 178,87 CHF. Bei einem Ypsomed-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,591 Ypsomed-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.450,91 CHF, da sich der Wert eines Ypsomed-Papiers am 18.11.2026 auf 438,40 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 145,09 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Ypsomed bezifferte sich zuletzt auf 5,12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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