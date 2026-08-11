SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Zehnder A-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Zehnder A-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Zehnder A-Papier bei 36,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Zehnder A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,732 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 200,82 CHF, da sich der Wert einer Zehnder A-Aktie am 17.08.2026 auf 73,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +100,82 Prozent.
Zuletzt verbuchte Zehnder A einen Börsenwert von 815,18 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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