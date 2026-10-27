DAX 25.448 +0,1%ESt50 6.122 +0,1%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,65 +1,4%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.514 -0,2%Euro 1,1144 -0,3%Öl 115,1 -0,7%Gold 4.011 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Zehnder A-Investmentbeispiel

SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zehnder A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Zehnder A-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Zehnder A-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 46,35 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das Zehnder A-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,575 Zehnder A-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.525,35 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Anteils am 26.10.2026 auf 70,70 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,54 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Zehnder A einen Börsenwert von 786,60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Zehnder A Aktie News

Werbung

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.