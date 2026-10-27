SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zehnder A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Zehnder A-Investmentbeispiel

27.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Zehnder A-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Zehnder A-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 46,35 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das Zehnder A-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,575 Zehnder A-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.525,35 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Anteils am 26.10.2026 auf 70,70 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,54 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Zehnder A einen Börsenwert von 786,60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net