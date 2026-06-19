SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zehnder A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Zehnder A-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 41,55 CHF wert. Bei einem Investment von 1.000 CHF in die Zehnder A-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,067 Zehnder A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Zehnder A-Aktie auf 64,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.547,53 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,75 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Zehnder A betrug jüngst 703,29 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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