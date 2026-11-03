SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zehnder A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Hochrechnung

03.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Zehnder A-Einstiegs gewesen.

Am 03.11.2021 wurde die Zehnder A-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Zehnder A-Papier bei 99,60 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 100,402 Zehnder A-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 73,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.349,40 CHF wert. Die Abnahme von 10.000 CHF zu 7.349,40 CHF entspricht einer negativen Performance von 26,51 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Zehnder A eine Börsenbewertung in Höhe von 811,52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net