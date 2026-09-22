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Lukrative Züblin (Zueblin Immobilien-Investition?

SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
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Vor 1 Jahr wurde die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 47,20 CHF. Bei einem Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,119 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 102,75 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers am 21.09.2026 auf 48,50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2,75 Prozent erhöht.

Züblin (Zueblin Immobilien markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 157,74 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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