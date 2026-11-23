Zug Estates B-Anlage im Blick

Investoren, die vor Jahren in Zug Estates B-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Zug Estates B-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zug Estates B-Aktie betrug an diesem Tag 1.960,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,051 Zug Estates B-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 2.170,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,71 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,71 Prozent.

Zug Estates B war somit zuletzt am Markt 1,11 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net