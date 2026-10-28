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SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zuger Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zuger Kantonalbank-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zuger Kantonalbank
12,000.00 EUR -100.00 EUR -0.83 %
Charts | News | Analysen

Am 28.10.2016 wurde das Zuger Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Zuger Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 4.965,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,201 Zuger Kantonalbank-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.265,86 CHF, da sich der Wert eines Zuger Kantonalbank-Papiers am 27.10.2026 auf 11.250,00 CHF belief. Die Steigerung von 1.000 CHF zu 2.265,86 CHF entspricht einer Performance von +126,59 Prozent.

Alle Zuger Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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