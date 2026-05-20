SPI-Wert Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Accelleron Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Rentables Accelleron Industries-Investment?

Wer vor Jahren in Accelleron Industries eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Accelleron Industries-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Accelleron Industries-Aktie bei 22,26 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 44,924 Accelleron Industries-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (79,35 CHF), wäre die Investition nun 3.564,69 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 256,47 Prozent angewachsen.

Accelleron Industries wurde am Markt mit 7,45 Mrd. CHF bewertet. Die Erstnotiz des Accelleron Industries-Papiers fand am 03.10.2022 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines Accelleron Industries-Anteils bei 18,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net