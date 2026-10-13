SPI-Wert Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Accelleron Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Hochrechnung

13.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Accelleron Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Accelleron Industries-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Accelleron Industries-Anteile bei 23,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,237 Accelleron Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Accelleron Industries-Aktien wären am 12.10.2026 300,21 CHF wert, da der Schlussstand 70,85 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 200,21 Prozent.

Accelleron Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,65 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Accelleron Industries-Aktie fand am 03.10.2022 an der Börse SWX statt. Ein Accelleron Industries-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net