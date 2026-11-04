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Lukratives Addex Therapeutics-Investment?

SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Addex Therapeutics-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR 16.22 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das Addex Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Addex Therapeutics-Aktie 0,05 CHF wert. Bei einem Addex Therapeutics-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19.230,769 Addex Therapeutics-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Addex Therapeutics-Papiere wären am 03.11.2026 411,54 CHF wert, da der Schlussstand 0,02 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 58,85 Prozent.

Zuletzt verbuchte Addex Therapeutics einen Börsenwert von 2,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
14.03.11 Addex Pharmaceuticals hold Vontobel Research
23.02.11 Addex Pharmaceuticals hold Vontobel Research
15.09.10 Addex Pharmaceuticals hold Vontobel Research
29.07.10 Addex Pharmaceuticals hold Vontobel Research
28.07.10 Addex Pharmaceuticals hold Vontobel Research

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