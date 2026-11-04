SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Lukratives Addex Therapeutics-Investment?

04.11.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Addex Therapeutics-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das Addex Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Addex Therapeutics-Aktie 0,05 CHF wert. Bei einem Addex Therapeutics-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19.230,769 Addex Therapeutics-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Addex Therapeutics-Papiere wären am 03.11.2026 411,54 CHF wert, da der Schlussstand 0,02 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 58,85 Prozent.

Zuletzt verbuchte Addex Therapeutics einen Börsenwert von 2,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net