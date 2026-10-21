DAX 25.390 +0,3%ESt50 6.150 +0,5%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 11,08 +2,2%Nas 26.425 -0,0%Bitcoin 74.432 +0,8%Euro 1,1218 -0,2%Öl 110,0 +1,1%Gold 4.124 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Langfristige Performance

SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Addex Therapeutics von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren Addex Therapeutics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurden Addex Therapeutics-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,45 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.081,633 Addex Therapeutics-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Addex Therapeutics-Aktie auf 0,02 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,90 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 99,15 Prozent verkleinert.

Addex Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Addex Therapeutics Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Addex Therapeutics Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Addex Therapeutics nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.03.11 Addex Pharmaceuticals hold Vontobel Research
23.02.11 Addex Pharmaceuticals hold Vontobel Research
15.09.10 Addex Pharmaceuticals hold Vontobel Research
29.07.10 Addex Pharmaceuticals hold Vontobel Research
28.07.10 Addex Pharmaceuticals hold Vontobel Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.