SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Addex Therapeutics von vor 10 Jahren angefallen
Vor Jahren Addex Therapeutics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Vor 10 Jahren wurden Addex Therapeutics-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2,45 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.081,633 Addex Therapeutics-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Addex Therapeutics-Aktie auf 0,02 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,90 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 99,15 Prozent verkleinert.
Addex Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,80 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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