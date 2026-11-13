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SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adval Tech von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Adval Tech-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
45.20 EUR -0.20 EUR -0.44 %
Charts | News | Analysen

Das Adval Tech-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 40,00 CHF wert. Bei einem Adval Tech-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,500 Adval Tech-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 42,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,00 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 5,00 Prozent vermehrt.

Adval Tech erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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