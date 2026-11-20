Lukrative Adval Tech-Investition?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Adval Tech-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Adval Tech -Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 113,00 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8,850 Adval Tech-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 42,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 371,68 CHF wert. Damit wäre die Investition um 62,83 Prozent gesunken.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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