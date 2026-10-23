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SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adval Tech-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Adval Tech-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
46.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Adval Tech-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 111,00 CHF. Bei einem Adval Tech-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,901 Adval Tech-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 38,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 42,60 CHF belief. Damit wäre die Investition 61,62 Prozent weniger wert.

Adval Tech wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,96 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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