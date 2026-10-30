SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adval Tech von vor 5 Jahren bedeutet

Adval Tech-Investmentbeispiel

30.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Adval Tech-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Adval Tech -Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Adval Tech-Aktie 167,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,988 Adval Tech-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (42,40 CHF), wäre das Investment nun 253,89 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 74,61 Prozent eingebüßt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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