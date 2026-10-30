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Adval Tech-Investmentbeispiel

SPI-Wert Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adval Tech von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Adval Tech-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adval Tech AG
46.20 EUR 0.40 EUR 0.87 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Adval Tech-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Adval Tech-Aktie 167,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,988 Adval Tech-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (42,40 CHF), wäre das Investment nun 253,89 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 74,61 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Adval Tech eine Marktkapitalisierung von 31,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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