SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in AEVIS VICTORIA SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Vor 1 Jahr wurden AEVIS VICTORIA SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,05 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert, befänden sich nun 766,284 AEVIS VICTORIA SA-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,70 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11.264,37 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12,64 Prozent.
AEVIS VICTORIA SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,26 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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