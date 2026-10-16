SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AEVIS VICTORIA SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Lukratives AEVIS VICTORIA SA-Investment?

16.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in AEVIS VICTORIA SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden AEVIS VICTORIA SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,05 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die AEVIS VICTORIA SA-Aktie investiert, befänden sich nun 766,284 AEVIS VICTORIA SA-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,70 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11.264,37 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12,64 Prozent.

AEVIS VICTORIA SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,26 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net