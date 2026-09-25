SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen AEVIS VICTORIA SA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Heute vor 3 Jahren wurden AEVIS VICTORIA SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,90 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 529,101 AEVIS VICTORIA SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der AEVIS VICTORIA SA-Aktie auf 15,85 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.386,24 CHF wert. Aus 10.000 CHF wurden somit 8.386,24 CHF, was einer negativen Performance von 16,14 Prozent entspricht.
Insgesamt war AEVIS VICTORIA SA zuletzt 1,35 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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