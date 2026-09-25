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AEVIS VICTORIA SA-Investmentbeispiel

SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen AEVIS VICTORIA SA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AEVIS VICTORIA SA
16.80 EUR 0.10 EUR 0.60 %
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Heute vor 3 Jahren wurden AEVIS VICTORIA SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,90 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 529,101 AEVIS VICTORIA SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der AEVIS VICTORIA SA-Aktie auf 15,85 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.386,24 CHF wert. Aus 10.000 CHF wurden somit 8.386,24 CHF, was einer negativen Performance von 16,14 Prozent entspricht.

Insgesamt war AEVIS VICTORIA SA zuletzt 1,35 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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