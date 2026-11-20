SPI-Wert AEVIS VICTORIA SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AEVIS VICTORIA SA von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in AEVIS VICTORIA SA gewesen.
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Heute vor 3 Jahren wurde das AEVIS VICTORIA SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 17,30 CHF. Bei einem AEVIS VICTORIA SA-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,803 AEVIS VICTORIA SA-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,10 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 815,03 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 18,50 Prozent vermindert.
Alle AEVIS VICTORIA SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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