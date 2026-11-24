Profitable ALSO-Anlage?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ALSO-Aktien verlieren können.

Vor 3 Jahren wurden ALSO-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 245,50 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,073 ALSO-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (193,80 CHF), wäre das Investment nun 789,41 CHF wert. Mit einer Performance von -21,06 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte ALSO einen Börsenwert von 2,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net