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Lukrativer ALSO-Einstieg?

SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ALSO-Investment von vor 5 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in ALSO-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ALSO AG
218.00 EUR -2.00 EUR -0.91 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das ALSO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ALSO-Anteile betrug an diesem Tag 279,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,578 ALSO-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 722,72 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Anteils am 02.11.2026 auf 202,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 27,73 Prozent vermindert.

Der ALSO-Wert an der Börse wurde auf 2,55 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.02.13 ALSO-Actebis halten Vontobel Research
18.12.12 ALSO-Actebis hold Vontobel Research
13.12.12 ALSO-Actebis hold Vontobel Research
29.11.12 ALSO-Actebis hold Vontobel Research
22.10.12 ALSO-Actebis hold Vontobel Research

Information

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