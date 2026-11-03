SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ALSO-Investment von vor 5 Jahren verloren

Lukrativer ALSO-Einstieg?

03.11.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in ALSO-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das ALSO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ALSO-Anteile betrug an diesem Tag 279,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,578 ALSO-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 722,72 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Anteils am 02.11.2026 auf 202,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 27,73 Prozent vermindert.

Der ALSO-Wert an der Börse wurde auf 2,55 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net