SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ALSO-Investment von vor 5 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in ALSO-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Vor 5 Jahren wurde das ALSO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ALSO-Anteile betrug an diesem Tag 279,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,578 ALSO-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 722,72 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Anteils am 02.11.2026 auf 202,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 27,73 Prozent vermindert.
Der ALSO-Wert an der Börse wurde auf 2,55 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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